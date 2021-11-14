Росія — на першому місці у світі за смертністю від covid
Неділя, 14 листопада 2021, 04:49
12 листопада у світі виявили 427 522 людини, хворі на коронавірус.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США - 41 107 випадків, в Росії - 39 256, в Британії - 38 351.
Крім того, в Німеччині - 35 276 заражень, в Україні - 23 572. За кількістю хворих Україна четверта в Європі.
5 988 людей у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на другому місці у світі і в Європі, після Росії.
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Нагадаємо: 12 листопада в Україні 695 хворих на COVID-19 померло, госпіталізовано за добу 4 564 особи, одужало – 25 415 осіб.
Українська правда