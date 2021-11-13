Covid в Україні: майже 700 померлих за добу, найбільше на Дніпропетровщині

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нові випадки коронавірусної хвороби, 695 хворих померло.

Джерело: МОЗ



Деталі: госпіталізовано за добу 4 564 особи, одужало – 25 415 осіб.

Серед нових хворих – 1 622 дітей і 436 медпрацівників.

Найбільше випадків за добу виявили на Дніпропетровщині (2219), Одещині (2066), Харківщині (1876) та у Києві (1839).

Найбільше летальних випадків – на Дніпропетровщині (85), а також у Запорізькій області (55) і в Києві (53).

За весь час пандемії в Україні виявили 3 203 149 випадків коронавірусу, померло 76 302 хворих, одужало 2 620 094 особи, проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

Що передувало: За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24 058 випадків Covid, шпиталізовано 4 318 осіб, 750 людей померли, 21 941 пацієнт одужав.

За добу 8 листопада в Україні було зафіксовано антирекорд за добовою смертністю – 833 особи. Попередній максимум – 793 випадки – був зафіксований за 5 листопада.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП