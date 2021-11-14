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Россия — на первом месте в мире по смертности от covid

Воскресенье, 14 ноября 2021, 04:49
DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

12 ноября в мире обнаружили 427 522 человека, которые заболели коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 41 107 случаев, в России – 39 256, в Британии – 38 351.

Кроме того, в Германии – 35 276 заражений, в Украине – 23 572. По количеству больных Украина четвёртая в Европе.

5 988 человек в мире за сутки скончались от коронавируса. По этому показателю Украина на втором месте в мире и в Европе, после России.

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Напомним: 12 ноября в Украине 695 больных COVID-19 умерли, госпитализированы за сутки 4 564 человека, выздоровели – 25 415 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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