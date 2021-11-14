Россия — на первом месте в мире по смертности от covid
Воскресенье, 14 ноября 2021, 03:49
12 ноября в мире обнаружили 427 522 человека, которые заболели коронавирусом.
Источник: Worldometers
Детали: В частности в США – 41 107 случаев, в России – 39 256, в Британии – 38 351.
Кроме того, в Германии – 35 276 заражений, в Украине – 23 572. По количеству больных Украина четвёртая в Европе.
5 988 человек в мире за сутки скончались от коронавируса. По этому показателю Украина на втором месте в мире и в Европе, после России.
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Напомним: 12 ноября в Украине 695 больных COVID-19 умерли, госпитализированы за сутки 4 564 человека, выздоровели – 25 415 человек.
Украинская правда