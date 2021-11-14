Майже 70 осіб загинули в бійні у тюрмі в Еквадорі

Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час нових боїв в еквадорській в'язниці Літорал у місті Гуаякіль.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: Більше двох десятків людей дістали поранення.

Заворушення, як повідомляється, розпочалися увечері в п’ятницю. Пізніше в суботу надійшли повідомлення про нові випадки насильства у в'язниці. Як повідомлялося, насильство почалося як територіальна суперечка між групами, що суперничають, після дострокового звільнення лідера банди. Губернатор провінції Гуаяс Пабло Аросемена повідомив, що "оскільки в цій частині в'язниці не було ватажка, інші банди намагалися проникнути туди, щоб влаштувати масову різанину".

У в'язницях Еквадору, в яких перебуває близько 39 тисяч ув'язнених, сталася хвиля заворушень після вбивства в грудні 2020 року лідера банди Los Choneros, через кілька місяців після його звільнення з в'язниці. Його смерть, як заявляли на той час офіційні особи, спонукала менш відомі банди боротися за вплив у в'язницях країни. За словами колишніх чиновників, суперництво між бандами пов'язане із конкуренцією за спілки наркобізнесу з міжнародними картелями.

Як повідомляється, у в'язницях Еквадору нині утримується приблизно на 9000 ув'язнених більше, аніж вони розраховані. В'язниця Літорал була розрахована на 5300 ув'язнених, але наразі там утримується 8500 осіб.

Що передувало: У вересні у війні між бандами в Літоралі були вбиті понад 100 осіб.