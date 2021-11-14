Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже 70 осіб загинули в бійні у тюрмі в Еквадорі

Неділя, 14 листопада 2021, 05:40
Майже 70 осіб загинули в бійні у тюрмі в Еквадорі
NICOLA GABIRRETE/AFP via Getty Images

Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час нових боїв в еквадорській в'язниці Літорал у місті Гуаякіль.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: Більше двох десятків людей дістали поранення.

Заворушення, як повідомляється, розпочалися увечері в п’ятницю. Пізніше в суботу надійшли повідомлення про нові випадки насильства у в'язниці. Як повідомлялося, насильство почалося як територіальна суперечка між групами, що суперничають, після дострокового звільнення лідера банди.  Губернатор провінції Гуаяс Пабло Аросемена повідомив, що "оскільки в цій частині в'язниці не було ватажка, інші банди намагалися проникнути туди, щоб влаштувати масову різанину".

У в'язницях Еквадору, в яких перебуває близько 39 тисяч ув'язнених, сталася хвиля заворушень після вбивства в грудні 2020 року лідера банди Los Choneros, через кілька місяців після його звільнення з в'язниці. Його смерть, як заявляли на той час офіційні особи, спонукала менш відомі банди боротися за вплив у в'язницях країни. За словами колишніх чиновників, суперництво між бандами пов'язане із конкуренцією за спілки наркобізнесу з міжнародними картелями.

Як повідомляється, у в'язницях Еквадору нині утримується приблизно на 9000 ув'язнених більше, аніж вони розраховані. В'язниця Літорал була розрахована на 5300 ув'язнених, але наразі там утримується 8500 осіб.

Що передувало: У вересні у війні між бандами в Літоралі були вбиті понад 100 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: бійка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
бійка
Бійка чиновників: до мера і голови райради Білгород-Дністровського навідається ДБР
Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради
Військовий відстрілювався з "травмату" від порушників комендантської години у Вінниці
Останні новини
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Усі новини...
Реклама: