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Понад 110 людей загинули під час заворушень у в'язниці Еквадору

Четвер, 30 вересня 2021, 23:29
скріншот

116 людей загинули у війні між бандами у в'язниці міста Гуаякіль в Еквадорі, щонайменше п'ять людей були обезголовлені та розчленовані.

Джерело: AP, BBC

Деталі: Заворушення почалися в тюрмі у вівторок. Повідомляється, що це війна між бандами Los Lobos і Los Choneros за контроль над в'язницями. ЗМІ пишуть, що угруповання пов'язані з наркокартелями.

Відомо, що в'язні з одного крила пролізли через діру в інше крило, де напали на членів конкуруючої банди.

Відзначається, що в заворушеннях вбито двох поліцейських.

Глава поліції Фаусто Буенаньо стверджує, що в ув'язнених були гранати, ножі та вогнепальна зброя. Щоб відновити контроль, знадобилося 400 копів.

Рідні в'язнів досі не отримують ніяку інформацію - ідентифікація деяких тіл може тривати декілька днів.

Президент країни Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в пенітенціарній системі Еквадору.

Теми: бійка


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