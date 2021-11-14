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Почти 70 человек погибли в бойне в тюрьме в Эквадоре

Воскресенье, 14 ноября 2021, 06:40
NICOLA GABIRRETE/AFP via Getty Images

По меньшей мере, 68 заключенных были убиты во время новых боев в эквадорской тюрьме Литорал в городе Гуаякиль.

Источник: BBC, Reuters

Детали: Более двух десятков человек получили ранения.

 Беспорядки, как сообщается, начались вечером в пятницу. Позже в субботу поступили сообщения о новых случаях насилия в тюрьме. Как сообщалось, насилие началось как территориальный спор между соперничающими группами после досрочного освобождения лидера банды. Губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена сообщил, что "поскольку в этой части тюрьмы не было предводителя, другие банды пытались проникнуть туда, чтобы устроить массовую резню".

В тюрьмах Эквадора, в которых находится около 39 тысяч заключенных, произошла волна беспорядков после убийства в декабре 2020 года лидера банды Los Choneros, спустя несколько месяцев после его освобождения из тюрьмы. Его смерть, как заявляли в то время официальные лица, побудила менее известные банды бороться за влияние в тюрьмах страны. По словам бывших чиновников, соперничество между бандами связано с конкуренцией за союзы наркобизнеса с международными картелями.

Как сообщается, в тюрьмах Эквадора в настоящее время содержится примерно на 9000 заключенных больше, чем они рассчитаны. Тюрьма Литорал была рассчитана на 5300 заключенных, но в настоящее время там находится 8500 человек.

Что предшествовало: В сентябре в войне между бандами в Литорале было убито более 100 человек.

Темы: драка
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