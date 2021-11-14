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Ковід: в Україні майже 15 тисяч нових заражень, 403 людини померли

Неділя, 14 листопада 2021, 08:23
Фото pixabay

За добу 13 листопада в країні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків Covid-19.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 14 490 нових хворих – 1069 дітей, захворіли також 135 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 881 особу, летальних випадків – 403.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях. 

Водночас одужали 11 146 людей.

У МОЗ наголосили, що 91,1 % госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня – невакциновані, та не мали жодної дози антиковідної вакцини. З огляду на це українців закликають захистити себе від вірусу і зробити щеплення.

графік захворюваності ковідом в Україні
графік захворюваності ковідом в Україні

Нагадаємо:

  • 12 листопада в Україні було зафіксовано 23 572 нові випадки ковіду, 695 хворих померло.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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