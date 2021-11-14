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Ковид: в Украине почти 15 тысяч новых заражений, 403 человека умерли

Воскресенье, 14 ноября 2021, 08:23
Фото pixabay

За сутки 13 ноября в стране зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 14 490 новых больных – 1069 детей, заболели также 135 медработников.

За минувшие сутки был госпитализирован 4 881 человек, летальных исходов – 403.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

В то же время выздоровели 11 146 человек.

В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – невакцинированы, и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины. Учитывая это, украинцев призывают защитить себя от вируса и привиться.

График заболеваемости ковидом в Украине
График заболеваемости ковидом в Украине

Напомним:

  • 12 ноября в Украине было зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 больных скончались.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусэпидемия
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