Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ковид: в Украине почти 15 тысяч новых заражений, 403 человека умерли

Воскресенье, 14 ноября 2021, 07:23
Ковид: в Украине почти 15 тысяч новых заражений, 403 человека умерли
Фото pixabay

За сутки 13 ноября в стране зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 14 490 новых больных – 1069 детей, заболели также 135 медработников.

За минувшие сутки был госпитализирован 4 881 человек, летальных исходов – 403.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

В то же время выздоровели 11 146 человек.

В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – невакцинированы, и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины. Учитывая это, украинцев призывают защитить себя от вируса и привиться.

График заболеваемости ковидом в Украине
График заболеваемости ковидом в Украине

Напомним:

  • 12 ноября в Украине было зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 больных скончались.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: