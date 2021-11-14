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Грузинські чиновники розповіли про стан Саакашвілі

Неділя, 14 листопада 2021, 08:52
Міхеїл Саакашвілі, фото з його facebook

13 листопада з'явилася інформація, що у політика Міхеїла Саакашвілі в тюремній лікарні значно погіршився стан здоров'я і через це до нього викликали реанімобіль, водночас пенітенціарна служба Грузії це заперечила.

Джерело: канал Руставі-2

Деталі: Спеціальна служба виконання покарань заявила, що є неправдивими дані про те, що через погіршення стану здоров'я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18.

Водночас із заяви випливає, що саме дані про реанімобіль ймовірно не відповідають дійсності, а стан політика чиновники називають "стабільним". Проте визнають, що утримують Саакашвілі у палаті поруч з реанімаційним відділенням, хоч і вказують, що зроблено це "для профілактики".

Дослівно: "Уточнюємо, що стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Міхеїл Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням.

Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним сучасним обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Міхеїлу Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації".

Передісторія: Депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько 13 листопада повідомила, що стан політика серйозно погіршився – він не зміг піднятися з ліжка. За даними Ясько, у лікарні при в'язниці немає необхідного медичного обладнання для надання допомоги Саакашвілі, тому був задіяний реанімобіль.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе також повідомив про погіршення його стану: "Він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Йому дещо важко говорити".

Теми: Саакашвілів'язницяГрузія


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