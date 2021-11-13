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Стан Саакашвілі погіршився, до нього приїхав реанімобіль – Ясько

Субота, 13 листопада 2021, 22:47
Фото AFP/Getty Images

У експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в тюремній лікарні, 13 листопада значно погіршився стан здоров'я, до в'язниці пригнали реанімобіль.

Джерело: депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною політика

Пряма мова: "Букально щойно стан Міхеїла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його мають евакуювати у реанімацію!

У жахливій в'язниці без медичного обладнання у Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці".

Деталі: Ясько додала, що не розуміє, куди його мають намір повезти.

За її словами, лікар Саакашвілі - Ніколоз Кіпшидзе - перебуває у в'язниці і "поки інформації ніякої немає".

Передісторія: Міхеїл Саакашвілі внаслідок місяця протестного голодування у Руставській в'язниці схуднув на понад 20 кг і почувається погано.

20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.

Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала дії грузинської влади щодо Саакашвілі катуванням.

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузіяв'язниця


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