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Грузинские чиновники рассказали о состоянии Саакашвили

Воскресенье, 14 ноября 2021, 08:52
Михеил Саакашвили, фото из его facebook

13 ноября появилась информация, что у политика Михеила Саакашвили в тюремной больнице значительно ухудшилось состояние здоровья и поэтому к нему вызвали реанимобиль, в то же время пенитенциарная служба Грузии это отрицает.

Источник: канал Рустави-2

Детали: Специальная служба исполнения наказаний заявила, что являются неправдивіми данные о том, что из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили возникла необходимость вызвать бригаду скорой помощи к исправительному учреждению №18.

В то же время из заявления следует, что именно данные о реанимобиле, вероятно, не соответствуют действительности, а состояние политика чиновники называют "стабильным". Однако признают, что содержат Саакашвили в палате рядом с реанимационным отделением, хотя и указывают, что это сделано "для профилактики".

Дословно: "Уточняем, что состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное, оно находится под постоянным наблюдением медперсонала. Хотя на в никаких реанимационных мероприятиях Михеил Саакашвили не нуждается. Для профилактики он находится в палате рядом с реанимационным отделением.

Реанимационное отделение учреждения оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также всеми необходимыми медикаментами. В случае необходимости Михеилу Саакашвили будет предоставлена ​​соответствующая медицинская помощь немедленно, без какой-либо эвакуации".

Предыстория: Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько 13 ноября сообщила, что состояние политика серьезно ухудшилось – он не смог подняться с постели. По данным Ясько, в больнице при тюрьме нет необходимого медицинского оборудования для оказания помощи Саакашвили, поэтому был задействован реанимобиль.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также сообщил об ухудшении его состояния: "Он не смог подняться с постели, у него очень сильная слабость, и он лежит. Ему несколько тяжело говорить".

Темы: СаакашвилитюрьмаГрузия
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