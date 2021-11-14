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Снігові барси померли від ковіду в одному із зоопарків США

Неділя, 14 листопада 2021, 09:58
Снігові барси померли від ковіду в одному із зоопарків США
Снігові барси, фото AFP/Getty Images

У зоопарку штата Небраска від коронавірусу померли три снігові барси.

Джерело: повідомлення парку у Facebook

Деталі: У Сполучених Штатах продовжують фіксувати зараження коронавірусом серед тварин.

У суботу Дитячий зоопарк у Лінкольні у своєму аккаунті у соцмережі написав про смерть трьох леопардів - снігових барсів.

Окрім барсів, які не вижили, вірусом заразилися два суматранскі тигри, проте їм вдалося подолати хворобу.

Дослівно: "З глибоким сумом повідомляємо нашій громаді, що три снігових барси в Дитячому зоопарку Лінкольна померли через ускладнення коронавірусу. Наших леопардів, Ранні, Еверест і Макалу, любила вся наша спільнота всередині та за межами зоопарку. Ця втрата справді жахлива, і ми всі разом сумуємо"

Нагадаємо:

  • У Денверському зоопарку в штаті Колорадо гієни, тигри та леви заразилися коронавірусом.

Теми: коронавірусСША
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