Снежные барсы умерли от ковида в одном из зоопарков США
Воскресенье, 14 ноября 2021, 09:58
В зоопарке штата Небраска от коронавируса скончались три снежных барса.
Источник: сообщение парка в Facebook
Детали: В Соединенных Штатах продолжают фиксировать заражение коронавирусом среди животных.
В субботу Детский зоопарк в Линкольне в своем аккаунте в соцсети написал о смерти трех леопардов – снежных барсов.
Кроме барсов вирусом заразились два суматранских тигра, однако им удалось преодолеть болезнь.
Дословно: "С глубокой грустью сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эверест и Макалу, любило все наше сообщество внутри и за пределами зоопарка. Вместе грустим".
Напомним:
- В Денверском зоопарке в штате Колорадо гиены, тигры и львы заразились коронавирусом.