Снежные барсы умерли от ковида в одном из зоопарков США

В зоопарке штата Небраска от коронавируса скончались три снежных барса.

Источник: сообщение парка в Facebook

Детали: В Соединенных Штатах продолжают фиксировать заражение коронавирусом среди животных.

В субботу Детский зоопарк в Линкольне в своем аккаунте в соцсети написал о смерти трех леопардов – снежных барсов.

Кроме барсов вирусом заразились два суматранских тигра, однако им удалось преодолеть болезнь.

Дословно: "С глубокой грустью сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эверест и Макалу, любило все наше сообщество внутри и за пределами зоопарка. Вместе грустим".

Напомним: