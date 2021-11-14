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Снежные барсы умерли от ковида в одном из зоопарков США

Воскресенье, 14 ноября 2021, 10:58
Снежные барсы, фото AFP/Getty Images

В зоопарке штата Небраска от коронавируса скончались три снежных барса.

Источник: сообщение парка в Facebook

Детали: В Соединенных Штатах продолжают фиксировать заражение коронавирусом среди животных.

В субботу Детский зоопарк в Линкольне в своем аккаунте в соцсети написал о смерти трех леопардов – снежных барсов.

Кроме барсов вирусом заразились два суматранских тигра, однако им удалось преодолеть болезнь.

Дословно: "С глубокой грустью сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эверест и Макалу, любило все наше сообщество внутри и за пределами зоопарка. Вместе грустим".

Напомним:

  • В Денверском зоопарке в штате Колорадо гиены, тигры и львы заразились коронавирусом.

Темы: коронавирусСША
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