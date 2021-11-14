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У Києві 447 нових заражень коронавірусом, десятки людей померли

Неділя, 14 листопада 2021, 12:12
У Києві 447 нових заражень коронавірусом, десятки людей померли
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У суботу в столиці виявили ще 447 хворих на ковід, 50 заражених померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, якого цитує пресслужба КМДА

Пряма мова: "447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 50 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6874 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 858".

Деталі: Серед померлих 28 жінок від 34 до 86 років та 22 чоловіки від 38 до 93 років.

Захворіли минулої доби: 246 жінок, 157 чоловіків та 44 дитини, зокрема 4-місячна дівчинка.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 126, в Оболонському – 68 та в Дніпровському районі – 56 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 248 осіб із підозрою на ковід та пневмоніями.

Одужали минулої доби 232 людини. Загалом коронавірус подолали 239454 мешканці столиці.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія
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