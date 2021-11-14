Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве 447 новых заражений коронавирусом, десятки человек умерли

Воскресенье, 14 ноября 2021, 12:12
В Киеве 447 новых заражений коронавирусом, десятки человек умерли
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу в столице обнаружили еще 447 больных ководом, 50 зараженных скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА

Прямая речь: "447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 6874 летальных исхода от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 278 858".

Детали: Среди умерших 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет.

Заболели за прошедшие сутки: 246 женщин, 157 мужчин и 44 ребенка, в том числе 4-месячная девочка.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом и 248 человек с подозрением на ковид и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 126, в Оболонском – 68 и в Днепровском районе – 56 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека. Всего коронавирус преодолели 239 454 жителя столицы.

Напомним:

  • Киев с 1 ноября находится в "красной" зоне из-за распространения коронавируса.
  • В столице можно пользоваться общественным транспортом только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: