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В Киеве 447 новых заражений коронавирусом, десятки человек умерли

Воскресенье, 14 ноября 2021, 13:12
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу в столице обнаружили еще 447 больных ководом, 50 зараженных скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА

Прямая речь: "447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 6874 летальных исхода от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 278 858".

Детали: Среди умерших 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет.

Заболели за прошедшие сутки: 246 женщин, 157 мужчин и 44 ребенка, в том числе 4-месячная девочка.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом и 248 человек с подозрением на ковид и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 126, в Оболонском – 68 и в Днепровском районе – 56 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека. Всего коронавирус преодолели 239 454 жителя столицы.

Напомним:

  • Киев с 1 ноября находится в "красной" зоне из-за распространения коронавируса.
  • В столице можно пользоваться общественным транспортом только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия
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