В Киеве 447 новых заражений коронавирусом, десятки человек умерли
В субботу в столице обнаружили еще 447 больных ководом, 50 зараженных скончались.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА
Прямая речь: "447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 6874 летальных исхода от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 278 858".
Детали: Среди умерших 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет.
Заболели за прошедшие сутки: 246 женщин, 157 мужчин и 44 ребенка, в том числе 4-месячная девочка.
В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом и 248 человек с подозрением на ковид и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 126, в Оболонском – 68 и в Днепровском районе – 56 случаев.
Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека. Всего коронавирус преодолели 239 454 жителя столицы.
Напомним:
- Киев с 1 ноября находится в "красной" зоне из-за распространения коронавируса.
- В столице можно пользоваться общественным транспортом только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.