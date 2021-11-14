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Путін звинуватив ЄС у кризі на кордоні Польщі: "Самі у цьому винні!"

Неділя, 14 листопада 2021, 13:09
Путін звинуватив ЄС у кризі на кордоні Польщі: Самі у цьому винні!
Володимир Путін, скрін з відео

Президент Росії Володимир Путін заявив, що звинувачення на адресу Росії у зв'язку з міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні звучать виключно із прагнення Європи перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову".

Джерело: Путін в інтерв'ю "Росії 1"

Пряма мова: "Ми абсолютно не маємо до цього жодного відношення. Просто – зовсім!"

Деталі: Тисячі мігрантів сконцентрувалися біля прикордонних переходів між Білоруссю та Польщею. 12 листопада група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Крім того, білоруські військові в ніч проти суботи службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасова загородження на кордоні з Польщею.

Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для "проведення навчань" у Гродненській області, що межує з Польщею та Литвою, але, незважаючи на це, Путін заявляє про свою непричетність до того, що відбувається.

Президент РФ сказав, що на Росію намагаються нібито без жодного приводу покласти відповідальність, при цьому додав: "Ключова ланка знаходиться в країнах ЄС".

Путін також запевняє, що про те, що відбувається на кордоні Польщі, він дізнався зі ЗМІ, і раніше це питання з Олександром Лукашенком начебто ніколи не обговорював.

Нагадаємо:

  • Росія підписала з Білоруссю контракти на постачання військових літаків та озброєння.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЄСБілорусьЛукашенкокордон
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