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Путин обвинил ЕС в кризисе на границе Польши: "Сами в этом виноваты!"

Воскресенье, 14 ноября 2021, 13:09
Путин обвинил ЕС в кризисе на границе Польши: Сами в этом виноваты!
Владимир Путин, скрин с видео

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе звучат исключительно из стремления Европы переложить ответсвенность "с больной головы на здоровую".

Источник: Путин в интервью "России 1"

Прямая речь: "Мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения. Просто - совсем!"

Детали: Тысячи мигрантов сконцентрировались у пограничных переходов между Беларусью и Польшей. 12 ноября группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Кроме того, белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой, но, несмотря на это, Путин заявляет о своей непричастности к происходящему.

Президент РФ сказал, что на Россию пытаются якобы безо всякого повода возложить ответственность, при этом добавил: "Ключевое звено находится в странах ЕС".

Путин также уверяет, что о происходящем на границе Польши он узнал из СМИ, и раньше этот вопрос с Александром Лукашенко якобы никогда не обсуждал.

Напомним:

  • Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЕСБеларусьЛукашенкограница
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