Росія надасть Лукашенку винищувачі та зброю – росЗМІ
Неділя, 14 листопада 2021, 09:47
Росія підписала з Білоруссю контракти на постачання військових літаків та озброєння.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв розповів про домовленості між Росією та Республікою Білорусь.
За його словами, Москва та Мінськ підписали у 2021 контракти на постачання до Білорусі винищувачів, вертольотів та засобів ППО. Дат постачання при цьому він не уточнив.
Пряма мова: "Цього року з Білоруссю було підписано контракти на постачання авіаційної техніки, у тому числі винищувачів та гелікоптерів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення".
Нагадаємо:
- Самопроголошений президент Білорусі попросив у президента РФ Володимира Путіна надати йому кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.
- Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненській області, що межує з Польщею і Литвою.