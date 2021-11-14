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Росія надасть Лукашенку винищувачі та зброю – росЗМІ

Неділя, 14 листопада 2021, 08:47
Росія надасть Лукашенку винищувачі та зброю – росЗМІ
Російська зброя, фото міністетсва оборони РФ

Росія підписала з Білоруссю контракти на постачання військових літаків та озброєння.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв розповів про домовленості між Росією та Республікою Білорусь.

За його словами, Москва та Мінськ підписали у 2021 контракти на постачання до Білорусі винищувачів, вертольотів та засобів ППО. Дат постачання при цьому він не уточнив.

Пряма мова: "Цього року з Білоруссю було підписано контракти на постачання авіаційної техніки, у тому числі винищувачів та гелікоптерів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення".

Нагадаємо:

  • Самопроголошений президент Білорусі попросив у президента РФ Володимира Путіна надати йому кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.
  • Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненській області, що межує з Польщею і Литвою.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяЛукашенкоРосіяБілорусь
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