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Обстріл села бойовиками РФ: поліція показала відео розтрощених будинків

Неділя, 14 листопада 2021, 14:54
Наслідки обстрілу, фото з порталу МВС

В ніч на 14 листопада російсько-окупаційні війська з мінометів відкрили вогонь по приватним будинкам у селі Невельське в Донецькій області.

Джерело: повідомлення міністерства

Деталі: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко спочатку повідомив про 2 знищених обстрілом будинки та людей, яких рятували, витягаючи з-під завалів.

Пізніше МВС уточнило інформацію - пошкоджено щонайменше 9 будинків, три з яких зруйновані вщент.

Дослівно: "О 01:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані  по вулиці Молодіжна.  В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років".

Українська правда
Теми: війнаДонецька областьРосіяМВС


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