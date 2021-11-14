Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел села боевиками РФ: полиция показала видео разрушенных домов

Воскресенье, 14 ноября 2021, 13:54
Обстрел села боевиками РФ: полиция показала видео разрушенных домов
Последствия обстрела, фото с портала МВД

В ночь на 14 ноября российско-оккупационные войска из минометов открыли огонь по частным домам в селе Невельское в Донецкой области.

Источник: сообщение министерства

Детали: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сначала сообщил про 2 уничтоженных обстрелом дома и людях, которых спасли, извлекая из-под завалов.

Позже МВД уточнило информацию – повреждено по меньшей мере 9 домов, три из которых разрушены до основания.

Дословно: "В 01:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные по улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет".

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонецкая областьРосcияМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
война
В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: