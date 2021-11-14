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Обстрел села боевиками РФ: полиция показала видео разрушенных домов

Воскресенье, 14 ноября 2021, 14:54
Последствия обстрела, фото с портала МВД

В ночь на 14 ноября российско-оккупационные войска из минометов открыли огонь по частным домам в селе Невельское в Донецкой области.

Источник: сообщение министерства

Детали: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сначала сообщил про 2 уничтоженных обстрелом дома и людях, которых спасли, извлекая из-под завалов.

Позже МВД уточнило информацию – повреждено по меньшей мере 9 домов, три из которых разрушены до основания.

Дословно: "В 01:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные по улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет".

Темы: войнаДонецкая областьРосcияМВД
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