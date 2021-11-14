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Гібридні війська РФ обстріляли мінометами жилі будинки, люди опинилися під завалами

Неділя, 14 листопада 2021, 11:21
Обстріл селища Невельське російсько-терористичними угрупованнями

Щонайменше чотири приватні будинки постраждали у ніч на неділю в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району.

Джерело: голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Деталі: За словами Кириленка, два обстріляних будинки знищені повністю.

Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.

Бойовики відкрили вогонь вночі з 120-міліметрових мінометів.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу мирним мешканцям.

Пряма мова: "Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав. Натомість, за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Він доправлений у військовий шпиталь. Стан його здоров’я важкий".

Невельське знаходиться неподалік ліні фронту, на вільній від російських окупантів території Донеччини:

Невельське
Невельське на мапі

Нагадаємо:  

  • На сході 14 листопада окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку Невельського – внаслідок обстрілу дістав поранення водій-санітар. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували. Внаслідок обстрілу пошкоджено два санітарні автомобілі.

Теми: війнаООС


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