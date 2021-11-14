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У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан – Монастирський

Неділя, 14 листопада 2021, 18:23
У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан – Монастирський
фото МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що в областях, які межують із Білоруссю, може бути запроваджено надзвичайний стан у разі загострення ситуації.

Джерело: Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, який транслювала Волинська ОДА

Пряма мова: "Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в коодинації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність.

Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях".

Деталі: Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі Сходу та Півдня.

"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі Сходу та Півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", - підкреслив він.

Монастирський повідомив, що головним планом України є будівництво державного кордону.

"Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні 2 роки", - сказав він.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Монастирськийкордон
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