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В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение – Монастырский

Воскресенье, 14 ноября 2021, 19:23
фото МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что в приграничных с Беларусью областях может быть введено чрезвычайное положение при обострении ситуации.

Источник: Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, который транслировала Волынская ОГА

Прямая речь: "Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость.

Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях".

Детали: Вместе с тем, по словам министра, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с Востока и Юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул он.

Монастырский сообщил, что главным планом Украины является строительство государственной границы.

"Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие 2 года", – сказал он.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Монастырскийграница
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