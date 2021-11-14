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Баканов: Білорусь і РФ не планували направляти біженців в Україну, але все може змінитися

Неділя, 14 листопада 2021, 18:40
Баканов: Білорусь і РФ не планували направляти біженців в Україну, але все може змінитися
Іван Баканов, фото СБУ

Голова СБУ Іван Баканов заявляє, що наразі українські спецслужби не фіксують планів щодо пересування іноземних біженців із Білорусі на територію України, але такий розвиток подій можливий, якщо ситуація на кордоні Польщі та Білорусі вийде з-під контролю.

Джерело: Баканов на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, який транслювала Волинська ОДА

Пряма мова: "Хотів би всіх заспокоїти, що сьогодні таких планів щодо пересування біженців на території України ми не фіксуємо. Разом з тим, ми готуємося до будь-яких сценаріїв".

Деталі: Разом з тим, Баканов назвав ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі спецоперацією білоруських та російських спецслужб, метою якої є тиск на країни Європейського Союзу.

"Планів і намірів щодо перенаправлення руху мігрантів на територію України вони, в принципі, не мали. Разом з тим, контроль – штука крихка, і вона може в будь-який момент порушитися. Можуть змінитися погодні умови або, наприклад, ситуація з ковідом загостриться серед мігрантів… Тому ще раз хочу повторити: все що відбувається сьогодні – це заради того, щоб унеможливити такий сценарій у разі, якщо ситуація в Білорусі вийде з-під контролю", - вважає голова СБУ.

Він також заперечив інформацію про те, що Україна могла постачати мігрантам, які перебувають у Білорусі біля кордону з Польщею, наркотики або зброю.

"З території України ніякий амфетамін до цих біженців не поставляється. Як і зброя, про яку говорять певні білоруські функціонери… Ми не поставляємо туди ані зброю, ані наркотики, щоб там виник якийсь неконтрольований конфлікт", - підкреслив він.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БакановкордонБілорусьРосія
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