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Баканов: Беларусь и РФ планировали направлять беженцев в Украину, но все может измениться

Воскресенье, 14 ноября 2021, 18:40
Баканов: Беларусь и РФ планировали направлять беженцев в Украину, но все может измениться
Иван Баканов, фото СБУ

Глава СБУ Иван Баканов заявляет, что в настоящее время украинские спецслужбы не фиксируют планов по передвижению иностранных беженцев из Беларуси на территорию Украины, но такое развитие событий возможно, если ситуация на границе Польши и Беларуси выйдет из-под контроля.

Источник: Баканов на брифинге после совещания по защите государственной границы, которую транслировала Волынская ОГА

Прямая речь: "Хотел бы всех успокоить, что сегодня таких планов передвижения беженцев на территории Украины мы не фиксируем. Вместе с тем, мы готовимся к любым сценариям".

Детали: Баканов назвал ситуацию на границе Польши и Беларуси спецоперацией белорусских и российских спецслужб, целью которой является давление на страны Европейского Союза.

"Планов и намерений по перенаправлению движения мигрантов на территорию Украины они, в принципе, не имели. Вместе с тем, контроль – штука хрупкая, и она может в любой момент нарушиться. Могут измениться погодные условия или, например, ситуация с ковидом обострится среди мигрантов… Поэтому еще раз хочу повторить: все, что происходит сегодня – это для того, чтобы сделать такой сценарий невозможным в случае, если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля", - считает глава СБУ.

Он также опроверг информацию о том, что Украина могла поставлять мигрантам, находящимся в Беларуси у границы с Польшей, наркотики или оружие.

"С территории Украины никакой амфетамин этим беженцам не поставляется. Как и оружие, о котором говорят некоторые белорусские функционеры… Мы не поставляем туда ни оружие, ни наркотики, чтобы там возник какой-то неконтролируемый конфликт", - подчеркнул он.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: БакановграницаБеларусьРосcия
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