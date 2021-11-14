В Україну прибули 80 тонн боєприпасів від США
Неділя, 14 листопада 2021, 22:02
Україна отримала від США близько 80 тонн боєприпасів в рамках додаткової безпекової допомоги.
Джерело: посольство США в Україні
Дослівно: "Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів.
Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні..."
Деталі: Посольство зазначило, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.
Що передувало: У серпні напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден вирішив надати Україні безпекову допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів.
Українська правда