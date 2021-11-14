В Україну прибули 80 тонн боєприпасів від США

Україна отримала від США близько 80 тонн боєприпасів в рамках додаткової безпекової допомоги.

Джерело: посольство США в Україні

фото посольства США

Дослівно: "Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів.

Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні..."

Деталі: Посольство зазначило, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

Що передувало: У серпні напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден вирішив надати Україні безпекову допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів.