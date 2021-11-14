В Украину прибыло 80 тонн боеприпасов от США

Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов в рамках дополнительной помощи.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов.

Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе..."

Детали: Посольство отметило, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Что предшествовало: В августе накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден решил предоставить Украине помощь в сфере безопасности в размере 60 миллионов долларов.