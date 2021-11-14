Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыло 80 тонн боеприпасов от США

Воскресенье, 14 ноября 2021, 22:02
В Украину прибыло 80 тонн боеприпасов от США
фото посольства США

Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов в рамках дополнительной помощи.

Источник: посольство США в Украине

 

Дословно: Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов.

Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе..."

Детали: Посольство отметило, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Что предшествовало: В августе накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден решил предоставить Украине помощь в сфере безопасности в размере 60 миллионов долларов.

Украинская правда
Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Украина предоставит Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов – Резников
Блинкен: Цель России стереть Украину с карты мира давно провалилась
Украина уже освободила 50% захваченных РФ с февраля 2022 года территорий - Блинкен
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: