Більше 300 тисяч людей у світі заразилися COVID, найбільше в Росії і Британії

За добу 13 листопада у світі виявили 347 414 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в РФ – 38 823 випадки, в Британії – 36 517, в Німеччині – 29 048.

Крім того, в США – 24 193 зараження, в Туреччині – 21 624, в Україні – 14 490. За кількістю нових хворих Україна четверта в Європі.

4 464 людини у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна друга у світі і в Європі (403 смерті).

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Нагадаємо: 13 листопада в Україні з коронавірусом госпіталізували 4 881 особу. Водночас одужали 11 146 людей.