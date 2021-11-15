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Более 300 тысяч человек в мире заразились COVID, больше всего в России и Британии

Понедельник, 15 ноября 2021, 05:30

За сутки 13 ноября в мире обнаружили 347 414 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в РФ – 38 823 случая, в Британии – 36 517, в Германии – 29 048.

Кроме того, в США – 24193 заражения, в Турции – 21624, в Украине – 14490. По количеству новых больных Украина четвертая в Европе.

 

4 464  человека в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина вторая в мире и Европе (403 смерти).

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Напомним: 13 ноября в Украине с коронавирусом госпитализировали 4 881 человека. В то же время поправились 11 146 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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