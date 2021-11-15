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Збройні сили мають бути готові до війни з Росією — британський генерал

Понеділок, 15 листопада 2021, 05:30
Збройні сили мають бути готові до війни з Росією — британський генерал
Peter Summers/Getty Images

Збройні сили мають бути готові до війни з Росією – про це заявив начальник  штабу оборони Британії, генерал сер Нік Картер.

Джерело: Картер, якого цитує The Guardian

Деталі: Картер сказав, що Росія тепер є більшою загрозою для Східної Європи, ніж  тоді, коли він приступив до виконання своїх обов’язків – вісім років тому. Він сказав, що "явно сподівався", що війни з Росією не буде, і не вірив, що країна хоче фізичної війни, але НАТО має бути готове до цього.

Зазначається, що Картер не вірить, що президент РФ Володимир Путін справді хоче "гарячої війни" із Заходом, але "вони (росіяни) хочуть спробувати досягти мети тоншими способами".

Картер також сказав, що ситуація на кордоні Білорусі та України була "класичним відволіканням уваги" з боку російського уряду, яке тривало "роками, роками та роками".

Нагадаємо: 14 листопада  таблоїд The Mirror повідомив, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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