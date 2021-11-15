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Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией — британский генерал

Понедельник, 15 ноября 2021, 05:30
Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией — британский генерал
Peter Summers/Getty Images

Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией – об этом заявил начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер.

Источник: Картер, которого цитирует The Guardian

Детали: Картер сказал, что Россия теперь является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад. Он сказал, что "явно надеялся", что войны с Россией не будет, и не верил, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть готово к этому.

Отмечается, что Картер не верит, что президент РФ Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом, но "они (россияне) хотят попытаться достичь цели более тонкими способами".

Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось "годами, годами и годами".

Напомним: 14 ноября  таблоид The ​​Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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