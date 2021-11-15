За добу в Україні понад 10 тисяч заражень Covid, 442 людини померли

За добу 14 листопада в Україні зареєстрували 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусу, 442 людини померли, 2 798 – були госпіталізовані.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед нових випадків Covid – 764 дитини та 132 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Харківській (829), Миколаївській (844), Запорізькій (737) та Вінницькій (608) областях.

Одужали за добу 11 219 хворих.

У МОЗ наголосили, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані, які не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За добу 97 373 людини вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіло – 3 228 441 особа, померли 77 147 людей, подолали вірус – 2 642 459 мешканців.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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