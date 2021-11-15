Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу в Україні понад 10 тисяч заражень Covid, 442 людини померли

Понеділок, 15 листопада 2021, 08:21
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 14 листопада в Україні зареєстрували 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусу, 442 людини померли, 2 798 – були госпіталізовані.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед нових випадків Covid –  764 дитини та 132 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Харківській (829), Миколаївській (844), Запорізькій (737) та Вінницькій (608) областях.

Одужали за добу 11 219 хворих.

У МОЗ наголосили, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані, які не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За добу 97 373 людини вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей. 

 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіло – 3 228 441 особа, померли 77 147 людей, подолали вірус – 2 642 459 мешканців.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • 12 листопада в Україні було зафіксовано 23 572 нові випадки ковіду, 695 хворих померло.

Українська правда
Теми: Українакоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ціни на проїзд у Києві не змінять до весни: Кличко пообіцяв і звинуватив уряд

У розслідуванні Bellingcat йдеться, чому Єрмак "переніс" спецоперацію

АМКУ не надав дозвіл Хмельницькому та партнерам придбати "Більшовик"

Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"

Через рішення Німеччини запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до березня - Reuters

ФОТОВартість проїзного для студентів у Києві буде вища за розмір нинішньої стипендії

Усі новини...
Україна
На сторінці бригади ЗСУ з'явилося повідомлення про готовність знищувати диверсантів із Білорусі
Війна на сході: гібридні війська РФ знову застосували озброєний безпілотник
У Чорному морі пройшли навчання за участі України, США, Туреччини та Румунії
Останні новини
20:20
"ГарПок" повернув на свої рахунки 3 млрд за "зеленими" євробондами. У ДТЕК готуються до судів
20:09
Ціни на проїзд у Києві не змінять до весни: Кличко пообіцяв і звинуватив уряд
19:41
У розслідуванні Bellingcat йдеться, чому Єрмак "переніс" спецоперацію
19:30
АМКУ не надав дозвіл Хмельницькому та партнерам придбати "Більшовик"
19:04
МЗС РФ опублікувало конфіденційні листи до Лаврова з Парижа та Берліна
18:50
Аграріям, які використовують меліоровані землі, виділять держпідтримку
18:39
Британський винищувач F-35 впав у Середземне море
18:36
Топменеджеру "АрселорМіттала" вручили підозру через ухилення від податків
18:26
Ткаченко заманює підприємства, щоб було куди витрачати "тисячу Зеленського"
18:22
На Закарпатті розпочинають анонімну вакцинацію проти COVID-19
Усі новини...