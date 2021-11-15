За сутки в Украине более 10 тысяч заражений Covid, 442 человека умерли

За сутки 14 ноября в Украине зарегистрировали 10 802 новых подтвержденных случая коронавируса, 442 человека умерли, 2 798 – были госпитализированы.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди новых случаев Covid – 764 ребенка и 132 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Харьковской (829), Николаевской (844), Запорожской (737) и Винницкой (608) областях.

Выздоровели за сутки 11 219 больных.

В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированные, не имевшие ни одной дозы антиковидной вакцины.

За сутки 97 373 человека вакцинировали против Covid-19. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

Всего с начала пандемии в Украине заболело – 3 228 441 человек, умерло 77 147 человек, преодолели вирус – 2 642 459 жителей.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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