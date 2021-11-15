Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid у Києві: нових хворих все ще вдвічі більше, ніж одужань

Понеділок, 15 листопада 2021, 09:58
Covid у Києві: нових хворих все ще вдвічі більше, ніж одужань
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 14 листопада у столиці зареєстрували 449 нових випадки коронавірусу, 34 хворих померли, водночас подолали вірус 188 мешканців міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "449 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 34 летальних випадки від вірусу: 20 жінок від 58 до 89 років та 14 чоловіків від 33 до 96 років. 188 подолали вірус".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (119), Святошинському (82) та в Деснянському (56) районах.

72 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 238 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 279 307 підтверджених випадки коронавірусу, 6 908 хворих померли, подолали вірус 239 642 мешканці міста.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: