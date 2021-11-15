Covid у Києві: нових хворих все ще вдвічі більше, ніж одужань

За добу 14 листопада у столиці зареєстрували 449 нових випадки коронавірусу, 34 хворих померли, водночас подолали вірус 188 мешканців міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "449 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 34 летальних випадки від вірусу: 20 жінок від 58 до 89 років та 14 чоловіків від 33 до 96 років. 188 подолали вірус".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (119), Святошинському (82) та в Деснянському (56) районах.

72 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 238 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 279 307 підтверджених випадки коронавірусу, 6 908 хворих померли, подолали вірус 239 642 мешканці міста.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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