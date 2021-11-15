Covid в Киеве: новых больных все еще вдвое больше, чем выздоровлений

За сутки 14 ноября в столице зарегистрировали 449 новых случаев коронавируса, 34 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 188 жителей города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "449 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 34 летальных случая от вируса: 20 женщин от 58 до 89 лет и 14 мужчин от 33 до 96 лет. 188 преодолели вирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (119), Святошинском (82) и Деснянском (56) районах.

72 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 238 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 279 307 подтвержденных случая коронавируса, 6 908 больных умерли, преодолели вирус 239 642 жителя города.

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