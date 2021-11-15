Денісова прилетіла в Грузію: Саакашвілі написав їй листа зі скаргами на здоров'я

Омбудсмен Людмила Денісова прибула в Грузію, щоб перевірити умови утримання та зустрітися із громадянином України і колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Джерело: Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України, голову виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі".

Деталі: За словами Денісової, минулого тижня вона отримала листа від Саакашвілі, в якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч.

Зокрема, він написав, що його здоров'я почало стрімко погіршуватися і умови його утримання наразі набагато гірші, ніж були раніше. Саакашвілі закликав Денісову приїхати до нього, аби пересвідчитися у цьому.

Посольство України скерувало запит до мін’юсту Грузії про надання дозволу на зустріч Денісової із Саакашвілі 16 листопада.

Наразі омбудсмен очікує на рішення Грузії.

За словами Денісової, вона непокоїться через те, що громадянин України перебуває у таких умовах. Вона додала, що спосіб переміщення Саакашвілі у лікарню при в'язниці можна прирівняти із тортурами.

Передісторія: Депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько 13 листопада повідомила, що стан політика серйозно погіршився – він не зміг піднятися з ліжка. За даними Ясько, у лікарні при в'язниці немає необхідного медичного обладнання для надання допомоги Саакашвілі, тому був задіяний реанімобіль.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе також повідомив про погіршення його стану: "Він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Йому дещо важко говорити".

Нагадаємо: