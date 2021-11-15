Денисова прилетела в Грузию: Саакашвили написал ей письмо с жалобами на здоровье
Омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Грузию, чтобы проверить условия содержания и встретиться с гражданином Украины и бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.
Источник: Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой
Дословно: "Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины, главу исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.
Детали: По словам Денисовой, на прошлой неделе она получила письмо от Саакашвили, в котором он жаловался на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече.
В частности, он написал, что его здоровье начало стремительно ухудшаться и условия его содержания гораздо хуже, чем были ранее. Саакашвили призвал Денисову приехать к нему, чтобы убедиться в этом.
Посольство Украины направило запрос в минюст Грузии о предоставлении разрешения на встречу Денисовой с Саакашвили 16 ноября.
Сейчас омбудсмен ожидает решения Грузии.
По словам Денисовой, она обеспокоена тем, что гражданин Украины находится в таких условиях. Она добавила, что способ перемещения Саакашвили в больницу при тюрьме можно сравнить с пыткой.
Предыстория: Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько 13 ноября сообщила, что состояние политика серьезно ухудшилось – он не смог подняться с постели. По данным Ясько, в больнице при тюрьме нет необходимого медицинского оборудования для оказания помощи Саакашвили, поэтому был задействован реанимобиль.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также сообщил об ухудшении его состояния: "Он не смог подняться с постели, у него очень сильная слабость, и он лежит. Ему несколько тяжело говорить".
Предыстория:
- В 2018 году экс-президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это пятое уголовное дело против него.
- Накануне новых выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.
- Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
- Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.