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Денисова прилетела в Грузию: Саакашвили написал ей письмо с жалобами на здоровье

Понедельник, 15 ноября 2021, 11:29
ФОТО: FACEBOOK СААКАШВИЛИ

Омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Грузию, чтобы проверить условия содержания и встретиться с гражданином Украины и бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Источник: Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины, главу исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

Детали: По словам Денисовой, на прошлой неделе она получила письмо от Саакашвили, в котором он жаловался на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече.

В частности, он написал, что его здоровье начало стремительно ухудшаться и условия его содержания гораздо хуже, чем были ранее. Саакашвили призвал Денисову приехать к нему, чтобы убедиться в этом.

Посольство Украины направило запрос в минюст Грузии о предоставлении разрешения на встречу Денисовой с Саакашвили 16 ноября.

Сейчас омбудсмен ожидает решения Грузии.

По словам Денисовой, она обеспокоена тем, что гражданин Украины находится в таких условиях. Она добавила, что способ перемещения Саакашвили в больницу при тюрьме можно сравнить с пыткой.

Предыстория: Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько 13 ноября сообщила, что состояние политика серьезно ухудшилось – он не смог подняться с постели. По данным Ясько, в больнице при тюрьме нет необходимого медицинского оборудования для оказания помощи Саакашвили, поэтому был задействован реанимобиль.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также сообщил об ухудшении его состояния: "Он не смог подняться с постели, у него очень сильная слабость, и он лежит. Ему несколько тяжело говорить".

Предыстория:

  • В 2018 году экс-президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это пятое уголовное дело против него.
  • Накануне новых выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.
  • Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
  • Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Украинская правда
Темы: омбудсменСаакашвилиГрузия
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