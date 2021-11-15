Корнієнко натякнув, що окремі нардепи порушують карантин у Раді

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко натякнув, що деякі народні депутати порушують карантинні обмеження в парламенті.

Джерело: трансляція погоджувальної ради ВРУ із виступом Корнієнка

Пряма мова: "На жаль, ми маємо приклади - я не буду вказувати ні фракцію, ні прізвище - коли окремі народні депутати поводять себе так… По відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, але точно, схоже, що не гідно себе поводять щодо і дотримання умов карантину, і взагалі щодо ставлення до працівників Управління державної охорони.

Хотів би звернутися до керівництва фракції провести роз’яснювальну роботу з депутатами, тому що, знаєте, менше за все від цього мають страждати працівники УДО. Вони просто стоять "на посту", а депутати якось себе поводять недоречно з ними".

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу сказав, що хамив працівникам УДО народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

Нагадаємо: З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу, негативними результатами тестування або довідкою про одужання.