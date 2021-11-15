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Корнієнко натякнув, що окремі нардепи порушують карантин у Раді

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:43
Олександр Корнієнко. ФОТО: Пресслужба партії "Слуга народу"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко натякнув, що деякі народні депутати порушують карантинні обмеження в парламенті.

Джерело: трансляція погоджувальної ради ВРУ із виступом Корнієнка 

Пряма мова: "На жаль, ми маємо приклади - я не буду вказувати ні фракцію, ні прізвище - коли окремі народні депутати поводять себе так… По відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, але точно, схоже, що не гідно себе поводять щодо і дотримання умов карантину, і взагалі щодо ставлення до працівників Управління державної охорони. 

Хотів би звернутися до керівництва фракції провести роз’яснювальну роботу з депутатами, тому що, знаєте, менше за все від цього мають страждати працівники УДО. Вони просто стоять "на посту", а депутати якось себе поводять недоречно з ними".

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу сказав, що хамив працівникам УДО народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

Нагадаємо: З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу, негативними результатами тестування або довідкою про одужання.

Денис Карловський, УП
Теми: Верховна Радакоронавірускарантин


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