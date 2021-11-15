Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко натякнув, що окремі нардепи порушують карантин у Раді

Понеділок, 15 листопада 2021, 10:43
Корнієнко натякнув, що окремі нардепи порушують карантин у Раді
Олександр Корнієнко. ФОТО: Пресслужба партії "Слуга народу"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко натякнув, що деякі народні депутати порушують карантинні обмеження в парламенті.

Джерело: трансляція погоджувальної ради ВРУ із виступом Корнієнка 

Пряма мова: "На жаль, ми маємо приклади - я не буду вказувати ні фракцію, ні прізвище - коли окремі народні депутати поводять себе так… По відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, але точно, схоже, що не гідно себе поводять щодо і дотримання умов карантину, і взагалі щодо ставлення до працівників Управління державної охорони. 

Хотів би звернутися до керівництва фракції провести роз’яснювальну роботу з депутатами, тому що, знаєте, менше за все від цього мають страждати працівники УДО. Вони просто стоять "на посту", а депутати якось себе поводять недоречно з ними".

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу сказав, що хамив працівникам УДО народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

Нагадаємо: З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу, негативними результатами тестування або довідкою про одужання.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радакоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: