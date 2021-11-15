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Корниенко намекнул, что отдельные нардепы нарушают карантин в Раде

Понедельник, 15 ноября 2021, 10:43
Корниенко намекнул, что отдельные нардепы нарушают карантин в Раде

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко намекнул, что некоторые народные депутаты нарушают карантинные ограничения в парламенте.

Источник: трансляция согласовательного совета ВРУ с выступлением Корниенко

Прямая речь: "К сожалению, у нас есть примеры - я не буду указывать ни фракцию, ни фамилию - когда отдельные народные депутаты ведут себя так… По видеозаписи трудно понять, достойно ли, но точно, похоже, что недостойно себя ведут в отношении и соблюдения условий карантина и вообще к работникам Управления государственной охраны.

Хотел бы обратиться к руководству фракции провести разъяснительную работу с депутатами, потому что, знаете, меньше всего от этого должны страдать работники УГО. Они просто стоят на посту, а депутаты как-то себя ведут неподобающим образом с ними.

Позже глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге сказал, что хамил работникам УГО народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Напомним: С 15 ноября в помещения Верховной Рады можно попасть только с сертификатом о вакцинации против коронавируса, негативными результатами тестирования или справкой о выздоровлении.

Денис Карловский, УП

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Темы: Верховная Радакоронавирускарантин
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