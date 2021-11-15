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З апарату Мін’юсту відсторонили 7 людей, які ухиляються від вакцинації

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:13
З апарату Мін’юсту відсторонили 7 людей, які ухиляються від вакцинації
Фото ілюстративне. Мін'юст

Від 8 листопада, коли почала діяти заборона для роботи невакцинованих чиновників, з апарату Міністерства юстиції відсторонили 7 працівників, які відмовляються або ухиляються від вакцинації проти COVID-19.     

Джерело: відповідь Мін’юсту на запит "Української правди" від 12 листопада 

Дослівно: "Станом на 08.11.2021 фактична чисельність працівників апарату Міністерства юстиції України становила 992 особи; кількість невакцинованих працівників апарату Міністерства юстиції України проти COVID-19 – 58 осіб (які не перебували у відпустках без збереження заробітної плати).

…станом на 08.11.2021 13 осіб з невакцинованих проти COVID-19 працівників апарату Міністерства юстиції України перебувало в щорічній основній чи додаткових відпустках, 4 особи відсутні на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

З 08.11.2021 відсторонено від роботи 6 працівників апарату Міністерства юстиції України, які відмовляються або ухиляються від проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, обов’язковість яких передбачена переліком.

З 09.11.2021 відсторонено від роботи ще одного працівника апарату Міністерства юстиції України у зв’язку з ухиленням від проведення профілактичних щеплень проти COVID-19".

Передісторія:

  • З 8 листопада в Україні, згідно з постановою Кабміну, відстороняють від роботи працівників освіти і посадовців, які не мають щеплень проти СOVID-19.
  • 12 листопада спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яким встановлюється заборона на перебування у парламенті невакцинованих народних депутатів.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМін'юст
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