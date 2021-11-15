С аппарата Минюста отстранили 7 человек, уклоняющихся от вакцинации

С 8 ноября, когда начал действовать запрет на работу невакцинированных чиновников, из аппарата Министерства юстиции отстранили 7 работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации против COVID-19.

Источник: ответ Минюста на запрос "Украинской правды" от 12 ноября

Дословно: "По состоянию на 08.11.2021 фактическая численность работников аппарата Министерство юстиции Украины составило 992 человека; количество невакцинированных работников аппарата Министерства юстиции Украины против COVID-19 – 58 человек (не находившиеся в отпусках без сохранения заработной платы).

…по состоянию на 08.11.2021 13 человек из невакцинированных против COVID-19 работников аппарата Министерства юстиции Украины находились в ежегодном основном или дополнительных отпусках, 4 человека отсутствуют на работе в связи с временной нетрудоспособностью.

С 08.11.2021 отстранены от работы 6 работников аппарата Министерства юстиции Украины, отказывающиеся или уклоняющиеся от проведения профилактических прививок против COVID-19, обязательность которых предусмотрена перечнем.

С 09.11.2021 отстранен от работы еще один работник аппарата Министерства юстиции Украины в связи с уклонением от проведения профилактических прививок против COVID-19".

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