С аппарата Минюста отстранили 7 человек, уклоняющихся от вакцинации
С 8 ноября, когда начал действовать запрет на работу невакцинированных чиновников, из аппарата Министерства юстиции отстранили 7 работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации против COVID-19.
Источник: ответ Минюста на запрос "Украинской правды" от 12 ноября
Дословно: "По состоянию на 08.11.2021 фактическая численность работников аппарата Министерство юстиции Украины составило 992 человека; количество невакцинированных работников аппарата Министерства юстиции Украины против COVID-19 – 58 человек (не находившиеся в отпусках без сохранения заработной платы).
…по состоянию на 08.11.2021 13 человек из невакцинированных против COVID-19 работников аппарата Министерства юстиции Украины находились в ежегодном основном или дополнительных отпусках, 4 человека отсутствуют на работе в связи с временной нетрудоспособностью.
С 08.11.2021 отстранены от работы 6 работников аппарата Министерства юстиции Украины, отказывающиеся или уклоняющиеся от проведения профилактических прививок против COVID-19, обязательность которых предусмотрена перечнем.
С 09.11.2021 отстранен от работы еще один работник аппарата Министерства юстиции Украины в связи с уклонением от проведения профилактических прививок против COVID-19".
Предыстория:
- С 8 ноября в Украине, согласно постановлению Кабмина, отстраняют от работы работников образования и должностных лиц, не имеющих прививок против СOVID-19.
- 12 ноября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которым устанавливается запрет на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов.