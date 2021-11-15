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Путін підписав указ про товарне зближення Росії з ОРДЛО

Понеділок, 15 листопада 2021, 15:55
Путін підписав указ про товарне зближення Росії з ОРДЛО

Президент Володимир Путін підписав указ про так звану гуманітарну допомогу самопроголошеним республікам Донбасу з формулюванням "до політичного врегулювання" ситуації.

Джерело: російський РБК, який посилається на указ Путіна

Деталі: В указі йдеться про те, що гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для захисту "прав і свобод громадянина", а також "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.

Указ передбачає визнання в Росії сертифікатів на товари та послуги, виданих в так званих "ДНР" та "ЛНР". Товари самопроголошених "республік" тепер будуть допускатися до державних закупівель РФ нарівні з російськими.

Також забираються квоти на переміщення товарів через так звані кордони з "ДНР" та "ЛНР".

Передісторія:

  • У 2017 році Кабінет міністрів затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення ще тоді антитерористичної операції на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінОРДЛОДонбас
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