Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін підписав указ про товарне зближення Росії з ОРДЛО

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:55

Президент Володимир Путін підписав указ про так звану гуманітарну допомогу самопроголошеним республікам Донбасу з формулюванням "до політичного врегулювання" ситуації.

Джерело: російський РБК, який посилається на указ Путіна

Деталі: В указі йдеться про те, що гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для захисту "прав і свобод громадянина", а також "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.

Указ передбачає визнання в Росії сертифікатів на товари та послуги, виданих в так званих "ДНР" та "ЛНР". Товари самопроголошених "республік" тепер будуть допускатися до державних закупівель РФ нарівні з російськими.

Також забираються квоти на переміщення товарів через так звані кордони з "ДНР" та "ЛНР".

Передісторія:

  • У 2017 році Кабінет міністрів затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення ще тоді антитерористичної операції на Донбасі.

Теми: ПутінОРДЛОДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПоярков потрапив у ДТП в Києві

"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat

Петраков став головним тренером збірної України

Новини 17 листопада: розслідування Bellingcat, підвищення проїзду в Києві відклали

Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої кримської резолюції: хто як голосував

Ціни на проїзд у Києві не змінять до весни: Кличко пообіцяв і звинуватив уряд

Усі новини...
Путін
Путін звинуватив ЄС у кризі на кордоні Польщі: "Самі у цьому винні!"
Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі
Путін обіцяє "поговорити" з Лукашенком щодо погроз перекрити газ до ЄС
Останні новини
04:40
Польща — у п'ятірці країн, де найбільше нових COVID-хворих
03:50
Арабська коаліція провела операцію проти об'єктів в Ємені
02:41
Меркель: Четверта хвиля COVID накрила Німеччину з усією силою
01:41
ООН: "ІДІЛ" тепер присутня майже у всіх афганських провінціях
00:40
Стан Саакашвілі критичний — група лікарів при обмудсмані Грузії
23:54
Біля кордону з Білоруссю проведуть масштабні навчання, а людей просять пильнувати чужинців
23:05
відеоПоярков потрапив у ДТП в Києві
22:41
Прем’єр Британії застеріг Кремль від військового авантюризму щодо України
22:26
"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat
22:13
Новини економіки: звідки гроші на "тисячу Зеленського", БЕБ запрацює повноцінно
Усі новини...