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Путин подписал указ о товарном сближении с ОРДЛО

Понедельник, 15 ноября 2021, 16:55

Президент Владимир Путин подписал указ о так называемой гуманитарной помощи самопровозглашенным "республикам" Донбасса с формулировкой "до политического урегулирования" ситуации.

Источник: российский РБК, ссылающийся на указ Путина

Детали: В указе говорится, что гуманитарная помощь отдельным районам Донецкой и Луганской областей необходима для "защиты прав и свобод гражданина", а также недопущения "дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады" и пандемии COVID-19.

Указ предусматривает признание в России сертификатов на товары и услуги, выданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Товары самопровозглашенных "республик" теперь будут допускаться к государственным закупкам РФ наравне с российскими.

Также убираются квоты на перемещение товаров через так называемые границы с "ДНР" и "ЛНР".

Предыстория:

  • В 2017 году Кабинет министров Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения еще тогда антитеррористической операции в Донбассе.

Темы: ПутинОРДЛОДонбасс
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