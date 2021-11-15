Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДБР викликає на допит ексміністра енергетики Демчишина

Понеділок, 15 листопада 2021, 17:33
ВОЛОДИМИР ДЕМЧИШИН. ФОТО KMU.GOV.UA

Державне бюро розслідувань викликає на допит 19 листопада підозрюваного в сприянні терористам ексміністра енергетики Володимира Демчишина.

Джерело: пресцентр ДБР

Деталі: Бюро оприлюднило повістку Демчишину. Його викликають на допит до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 годину 19 листопада.

 

Там нагадують, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 за підозрою бізнесмена Сергія Кузяри, нардепа Віктора Медведчука та ексміністра Володимира Демчишина у незаконних поставках вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень.

Що передувало: 12 листопада ДБР і СБУ повідомили про підозру в сприянні терористам ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Справа про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень .Раніше підозру у державній зраді отримали депутат Верховної Ради кум Путіна Віктор Медведчук та  бізнесмен Сергій Кузяра.

Довідково: Володимир Демчишин - міністр енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка. Перебував на посаді з грудня 2014 по квітень 2016 року.

Українська правда
Теми: ДемчишинДБРвугілля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні

"Це була гра на результат" – тренер збірної України з футболу

"Зірвемо горлянку, коли їм це вдасться": Зеленський підтримав збірну перед стиковими матчами

Збірна України буде грати в плей-офф ЧС-2022

Новини 16 листопада: "тисяча Зеленського", підозра "антивакцинатору"

У ЄС розповіли, як діятимуть у разі загострення ситуації на кордонах України

Усі новини...
Демчишин
Ексміністру Демчишину оголосили підозру в сприянні терористам
В Україні знову запрацював реєстр декларацій
У Раді кажуть, що для перевірки Демчишина не вистачило даних від МВС
Останні новини
08:54
"Визнала легітимним президентом": Меркель розкритикували за розмову з Лукашенком
08:45
9 мільйонів українців вакциновані проти Covid-19 повністю
08:34
Із Єрмаком та пивом: Зеленський повболівав за збірну у пабі
08:18
Covid в Україні: 769 померлих, а одужань більше, ніж нових випадків
08:11
Ніч на КПП з Польщею минула спокійно, частина мігрантів переночували в приміщенні
08:00
Головні новини вівторка і ночі: "тисяча Зеленського", підозра "антивакцинатору"
07:32
Окупанти на Донбасі 13 разів порушували "тишу" і запускали безпілотник
07:11
Через повені у Канаді загинула жінка, у США – тисячі людей без електрики
06:20
Україна залишається 2-ю в Європі за добовою смертністю від Covid
05:50
Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай
Усі новини...