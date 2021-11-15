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ДБР викликає на допит ексміністра енергетики Демчишина

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:33
ДБР викликає на допит ексміністра енергетики Демчишина
ВОЛОДИМИР ДЕМЧИШИН. ФОТО KMU.GOV.UA

Державне бюро розслідувань викликає на допит 19 листопада підозрюваного в сприянні терористам ексміністра енергетики Володимира Демчишина.

Джерело: пресцентр ДБР

Деталі: Бюро оприлюднило повістку Демчишину. Його викликають на допит до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 годину 19 листопада.

 

Там нагадують, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 за підозрою бізнесмена Сергія Кузяри, нардепа Віктора Медведчука та ексміністра Володимира Демчишина у незаконних поставках вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень.

Що передувало: 12 листопада ДБР і СБУ повідомили про підозру в сприянні терористам ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Справа про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень .Раніше підозру у державній зраді отримали депутат Верховної Ради кум Путіна Віктор Медведчук та  бізнесмен Сергій Кузяра.

Довідково: Володимир Демчишин - міністр енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка. Перебував на посаді з грудня 2014 по квітень 2016 року.

Українська правда

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Теми: ДемчишинДБРвугілля
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