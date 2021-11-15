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ГБР вызывает на допрос экс-министра энергетики Демчишина

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:33
ВЛАДИМИР ДЕМЧИШИН. ФОТО KMU.GOV.UA

Государственное бюро расследований вызывает на допрос 19 ноября подозреваемого в содействии террористам экс-министра энергетики Владимира Демчишина.

Источник: пресс-центр ГБР

Детали: Бюро обнародовало повестку Демчишину. Его вызывают на допрос в следственное Государственное бюро расследований на 10 часов 19 ноября.

 

Там напоминают, что Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование по уголовному производству № 22016130000000212 от 19.09.2016 по подозрению бизнесмена Сергея Кузяры, нардепа Виктора Медведчука и экс-министра Владимира Демчишина в незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен.

Что предшествовало: 12 ноября ГБР и СБУ сообщили о подозрении в содействии террористам экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по уголовному производству о преступной схеме содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Дело о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен. Ранее подозрение в государственной измене получили депутат Верховной Рады кум Путина Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Справка: Владимир Демчишин - министр энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка. Находился в должности с декабря 2014 по апрель 2016 года.

Украинская правда
Темы: ДемчишинГБРуголь
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