Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Від початку 15 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".
Деталі: Зазначається, що втрат серед ЗСУ немає. Українські війська стріляли у відповідь, аби бойовики припинили вогонь.