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Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Понеділок, 15 листопада 2021, 20:40
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
фото: міноборони

Від початку 15 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що втрат серед ЗСУ немає. Українські війська стріляли у відповідь, аби бойовики припинили вогонь.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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