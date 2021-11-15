Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Від початку 15 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що втрат серед ЗСУ немає. Українські війська стріляли у відповідь, аби бойовики припинили вогонь.