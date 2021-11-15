Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
С начала 15 ноября со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Указывается, что потерь среди ВСУ нет. Украинские войска стреляли в ответ, чтобы боевики прекратили огонь.