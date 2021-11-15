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Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь

Понедельник, 15 ноября 2021, 20:40
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
фото: минобороны

С начала 15 ноября со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Указывается, что потерь среди ВСУ нет. Украинские войска стреляли в ответ, чтобы боевики прекратили огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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