Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь

Понедельник, 15 ноября 2021, 21:40
фото: минобороны

С начала 15 ноября со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Указывается, что потерь среди ВСУ нет. Украинские войска стреляли в ответ, чтобы боевики прекратили огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши

Меркель: Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой

Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии

видеоПоярков попал в ДТП в Киеве

"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat

Петраков стал главным тренером сборной Украины

Все новости...
Донбасс
Путин подписал указ о товарном сближении с ОРДЛО
ВСК назвала причины Иловайской трагедии
За время "перемирия" в заложники ОРДЛО попали 70 украинцев – Денисова
Последние новости
09:09
Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
09:00
Премьер Польши: Лукашенко и Путин создают миграционный кризис, могут отвлекать от Украины
08:52
Часть мигрантов остаются у КПП на границе Польши с Беларусью
08:49
Еще почти 300 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса
08:33
В Германии второй день подряд – новый максимум заражений Covid: 65 371
08:21
В Украине 20,5 тысячи больных Covid за сутки и 752 умерших
08:00
Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши
07:45
Число раненых на Донбассе бойцов достигло четырех
06:55
Дания обвинила Британию в нарушении соглашения о Brexit
05:52
Reuters: США попросили Японию и Китай высвободить запасы нефти
Все новости...