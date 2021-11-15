Путін дозволив товарам із ОРДЛО брати участь у російських держзакупівлях

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання гуманітарної підтримки населенню самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, а також визнання товарів з окупованих частин у російських держзакупівлях.

Джерело: портал правової інформації РФ

Деталі: Путін доручив уряду РФ вжити заходів, що пом'якшують умови для допуску на російські ринки товарів із "ДНР" та "ЛНР". Серед заходів – допуск товарів з окупованих Росією територій до держзакупівель нарівні з російськими та відсутність кількісних обмежень експорту та імпорту для товарів, що переміщуються між РФ та "ДНР" та "ЛНР".

Путін також доручив визначити пункти пропуску на кордоні з РФ, якими переміщатимуться ці товари.

Також Путін пообіцяв окупованим територіям гуманітарну підтримку, яку надаватимуть на "період до політичного врегулювання", а також "на тлі зниження рівнів життя в умовах економічної блокади, що триває" і ситуації з коронавірусом.