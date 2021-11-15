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Путин разрешил товарам из ОРДЛО участвовать в российских госзакупках

Понедельник, 15 ноября 2021, 22:21
путин, фото: тасс

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также о признании товаров из оккупированных частей в российских госзакупках.

Источник: портал правовой информации РФ

Детали: Путин поручил правительству РФ принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из "ДНР" и "ЛНР". Среди мер – допуск товаров из оккупированных Россией территорий к госзакупкам наравне с российскими и отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта для товаров, перемещающихся между РФ и "ДНР" и "ЛНР".

Путин также поручил определить пункты пропуска на границе с РФ, через которые будут перемещаться эти товары.

Также Путин пообещал оккупированным территориям гуманитарную поддержку, которую будут указывать на "период до политического урегулирования", а также "на фоне снижения уровней жизни в условиях продолжающейся экономической блокады" и ситуации с коронавирусом.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОоккупацияРосcияПутин
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