Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня

Міністр оборони Олексій Резніков планує цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі із очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: прессекретар оборонного відомства США Джона Кірбі в коментарі CNN

Деталі: Речник повідомив, що у США очікують, що новий міністр Резніков їде до Вашингтона для "ознайомчої" зустрічі з міністром оборони та главою Пентагону Остіном.

Кірбі уточнив, що вони обговорять ситуацію з регіональною безпекою.

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