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Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня

Понеділок, 15 листопада 2021, 23:48
резніков, фото ОП

Міністр оборони Олексій Резніков планує цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі із очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: прессекретар оборонного відомства США Джона Кірбі в коментарі CNN

Деталі: Речник повідомив, що у США очікують, що новий міністр Резніков їде до Вашингтона для "ознайомчої" зустрічі з міністром оборони та главою Пентагону Остіном.

Кірбі уточнив, що вони обговорять ситуацію з регіональною безпекою.

Передісторія:

  • 3 листопада Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резнікова.
  • Фракція "Слуга народу" висунула Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана. 
  • 4 листопада депутати призначили Резнікова міністром оборони.

Теми: МіноборониСША


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