Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня
Понеділок, 15 листопада 2021, 23:48
Міністр оборони Олексій Резніков планує цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі із очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
Джерело: прессекретар оборонного відомства США Джона Кірбі в коментарі CNN
Деталі: Речник повідомив, що у США очікують, що новий міністр Резніков їде до Вашингтона для "ознайомчої" зустрічі з міністром оборони та главою Пентагону Остіном.
Кірбі уточнив, що вони обговорять ситуацію з регіональною безпекою.
Передісторія:
- 3 листопада Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резнікова.
- Фракція "Слуга народу" висунула Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.
- 4 листопада депутати призначили Резнікова міністром оборони.